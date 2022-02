Il referendum lanciato dalla sinistra e dai sindacati contro la riforma dell’AVS, che prevede in particolare l’aumento a 65 anni dell’età di pensionamento per le donne, è riuscito.

Per questo motivo il referendum è stato particolarmente sostenuto dall’elettorato femminile. Le donne, già penalizzate da rendite di vecchiaia più basse, sono molto arrabbiate per come è stata elaborata la riforma, ha spiegato Maillard. Lo sciopero del 2019 ha rappresentato un fattore di mobilitazione per le lavoratrici.