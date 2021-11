Per permettere alla Svizzera di partecipare a pieno titolo a Orizzonte Europa e Erasmus +, i due programmi di ricerca dell’UE, la Commissione della politica estera del Nazionale (CPE-N) propone di raddoppiare il contributo di coesione (a 2 miliardi circa in totale) destinato ai Paesi dell’est europeo.

La notizia era stata anticipata ieri ai media dal consigliere nazionale Eric Nussbaumer (PS/BL). In concreto, precisa una nota odierna dei servizi del parlamento, la CPE-N ha approvato per 15 voti a 9 e una astensione una mozione in tal senso, inoltrata dallo stesso Nussbaumer, che verrà trattata durante l’incipiente sessione invernale delle Camere federali nell’ambito della discussione sul preventivo 2022 della Confederazione.