La polizia ha interrotto la scorsa notte a Dübendorf (ZH) un raduno illegale di fan di grosse cilindrate e auto truccate provenienti da tutta la Svizzera. Quattro veicoli sono stati ritirati dalla circolazione. La polizia è intervenuta a seguito di segnalazioni sul rumore eccessivo delle auto e ha controllato 160 veicoli e i loro occupanti, secondo un comunicato. I partecipanti al raduno provenivano praticamente da tutti i cantoni della Svizzera tedesca, dalla Germania e dal Liechtenstein. Circa una dozzina di conducenti è stata denunciata per modifiche non autorizzate ai loro veicoli. Le auto sono state segnalate alle autorità responsabili del traffico stradale per l’ispezione.