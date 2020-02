L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera prevede che una forte tempesta, con raffiche di vento di oltre 100 km/h in pianura e fino a 200 km/h in montagna, si abbatta tra questa sera e martedì sera a nord delle Alpi.

MeteoSvizzera ha quindi emesso un’allerta per forti venti di livello 4 su una scala di 5. L’allerta è valida da questa sera per parte della Svizzera nordoccidentale e da lunedì per tutto il nord delle Alpi.