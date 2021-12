In conferenza stampa da Berna gli esperti della Confederazione hanno aggiornato la popolazione sulla situazione epidemiologica in Svizzera. Presenti Patrick Mathys, capo della Sezione gestione delle crisi e collaborazione internazionale dell’UFSP, Tanja Stadler, presidente della task force contro la COVID-19, e Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali.

Omicron si diffonde rapidamente

«La variante Omicron si sta diffondendo molto rapidamente ed è ora responsabile di più della metà delle nuove infezioni», comincia Mathys. «Al momento il numero di infezioni da nuova variante raddoppia circa ogni tre giorni». Secondo l’esperto, la gravità dell’infezione sarebbe «comparabile a quella provocata dalla Delta, ma ci sono ancora molte incertezze».

«Le differenze cantonali nel numero di infezioni», continua, «diminueranno. La variante Delta sta chiaramente lasciando spazio a Omicron: è probabile che sia quest’ultima a determinare nuovi focolai e picchi epidemici». Mathys prende il canton Ticino come esempio: «Il forte aumento dei contagi è dovuto al diffondersi della variante Omicron».

Il carico di pazienti delle terapie intensive continua ad aumentare, sottolinea l’esperto: «Attualmente sono 336 i ricoverati in terapia intensiva a causa della COVID-19: entro fine anno saranno probabilmente 350». Ciononostante, fa notare Mathys, il numero di nuovi decessi è leggermente diminuito. Negli ultimi 14 giorni il tasso di positività è superiore al 23% per i test PCR e al 12% per gli antigenici. Anche il tasso di riproduzione R è alto: «Ciò equivale a un aumento dell’incidenza delle infezioni».

«Il numero di casi continuerà ad aumentare significativamente e rapidamente, aumentando la pressione sugli ospedali: da valutare se le attuali misure anti-COVID siano sufficienti. La situazione è attualmente estremamente sfavorevole ed effettuare il booster dunque particolarmente importante», conclude Mathys.

Ventimila casi a inizio gennaio

«Nessun’altra variante si è diffusa così rapidamente come Omicron», torna a sottolineare Tanja Stadler. «Le misure entrate in vigore la scorsa settimana dovrebbero rallentare l’aumento, ma nella prima settimana di gennaio è probabile si tocchino i 20 mila casi giornalieri».

Come fatto da Mathys, Stadler evidenzia poi quanto sia importante la vaccinazione di richiamo. «Dopo due vaccinazioni, la protezione contro un decorso grave della malattia è di circa il 70% con Omicron e il 90% con Delta. Con il booster, la protezione può essere aumentata di nuovo».

Focolai nello sport

Rudolf Hauri ha poi fatto notare come nuovi focolai siano stati registrati dappertutto, anche nello sport: «Molti contagi si sono verificati nel corso di una singola partita di hockey su ghiaccio, quella tra Davos e Zugo. Ciò dimostra quanto sia contagiosa Omicron». Fortunatamente, sottolinea Hauri, «il trasferimento di pazienti in terapia intensiva in tutta la Svizzera funziona ancora».

Cosa fare?

Il comportamento personale è importante. Hauri elenca di nuovo le misure più importanti, come «indossare una mascherina sui trasporti pubblici, ridurre al minimo i contatti nel privato». Hauri raccomanda poi l’uso della mascherina FFP2 in determinati casi. Quando utilizzarla? «Dipende dalla situazione: forniscono una protezione aggiuntiva, è raccomandabile ad esempio quando si è al chiuso con molte persone o quando si visita una persona a rischio», spiega Stadler. «Ma è importante indossarla correttamente».

Comincia la fase riservata alle domande dei giornalisti.

- L’aumento di contagi e quarantene rischia di paralizzare la Svizzera. Uno scenario plausibile già con i previsti ventimila casi di gennaio?

«È difficile fornire un numero al di sopra del quale la situazione diventerà insostenibile», risponde Mathys. «Ma dobbiamo prepararci alla possibile cancellazione di alcuni servizi».

Più aumentano i contagi, «più diventa difficile tracciare i contatti», continua poi Stadler. «Pertanto le quarantene non aumenteranno indefinitamente». Hauri conclude: «A dover essere messi in quarantena saranno soprattutto i famigliari stretti».

- E le capacità di test?

«A un certo punto potremmo raggiungere il limite delle nostre capacità di test», ammette Stadler.

- In alcuni cantoni, come il Ticino, i contatti vaccinati e guariti devono essere ugualmente messi in quarantena se entrati in contatto con un positivo. Una misura che dovrebbe essere applicata in tutta la Svizzera?

«Per regolamentare questa questione, serve una decisione da parte del Consiglio federale. L’argomento è indiscussione, ma ci sono varie opzioni sul tavolo», risponde Mathys. «Una regolamentazione sulla quarantena dei contatti stretti, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, avrebbe senso a livello nazionale», conferma Hauri.

- Come si può rallentare Omicron?

«Dopo il richiamo si è molto più protetti contro l’infezione», afferma Stadler. Il problema sta negli eventi privati, dove «non ci sono quasi concetti di protezione: questo tipo di contatto va ridotto e reso il più sicuro possibile». Serve, insomma, responsabilità da parte della popolazione: «Possiamo rallentare Omicron dando tutti il nostro contributo». Una «massiccia riduzione dei contatti» è necessaria per fermare la variante, afferma anche Stadler.

- Quante persone che hanno effettuato il booster sono in ospedale?

«A mente, quarantadue», risponde Mathys. «Attualmente la variante è dilagante nella fascia di età fra i 20 e i 29 anni: in poche settimane sarà dominante».

- Le autorità lucernesi, cantone nel quale sembra farsi più vicino il rischio di arrivare al triage, hanno lanciato un appello chiedendo misure più severe in tutta la Svizzera. Cosa dicono gli esperti?

«Misure nazionali hanno senso in certe situazioni, quando la situazione è uniforme», afferma Mathys.

- Per quanto tempo il booster protegge dall’infezione?

«I dati sono ancora pochi, non lo sappiamo con certezza», risponde Stadler. «Secondo le stime il richiamo dovrebbe protegger per circa 10-12 settimane, una protezione sull’arco dell’inverno, insomma».

- Le nuove misure stanno già dando i loro frutti?

«È ancora troppo presto per dirlo», risponde Stadler. «Il numero di casi potrebbe potrebbe aumentare ancora, ma più lentamente».

- Nuove misure sono necessarie per la scuola?

«Effettuare test regolari, due volte a settimana, sarebbe una misura sensata», risponde Stadler. «Tutti gli allievi dovrebbero portare la mascherina e le aule dovrebbero essere arieggiate regolarmente».

Anche Hauri sostiene la mascherina per tutti gli studenti: «Il numero di casi nelle sedi scolastiche è già aumentato notevolmente con la variante Delta».

