Il 18 aprile del 1991, alle prime luci del mattino, un’intera fetta della montagna tra Randa ed Herbriggen, in Vallese, si staccò franando a valle, senza causare vittime. Milioni di metri cubi di roccia, in grossi massi, scivolarono lungo il pendio.

A morire furono trentacinque pecore e sette cavalli, mentre 33 edifici agricoli e case di vacanza situati in una parte del villaggio andarono completamente distrutti. Una linea elettrica fu letteralmente spazzata via dalla frana e la ferrovia Briga-Viessel-Zermatt fu gravemente danneggiata.

Le calamità non si fermarono qui, dato che il villaggio venne in seguito allagato dal fiume Vispa, prima in giugno e poi in agosto, con circa 20 edifici sommersi fino al primo piano. Furono soprattutto i danni causati dalle inondazioni a lasciare il segno nella popolazione, rileva Roten.