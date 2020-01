Due uomini, di 25 e 23 anni, che hanno rapinato una Coop a Lancy (GE) nel febbraio 2016, sparando quattro colpi e ferendo due persone, sono stati condannati oggi a 8 e 9 anni di carcere. Il tribunale penale di Ginevra non ha riconosciuto però il tentato assassinio.

La colpa dei due imputati è molto grave, ha detto il presidente del tribunale Fabrice Roch, sottolineando «la natura gelida» del loro atto. I due hanno usato violenza gratuitamente e inutilmente sparando nel negozio anche se nessuno si era opposto o li aveva minacciati. Hanno preso di mira un’attività commerciale nel loro quartiere, che di tanto in tanto frequentavano. Il loro «futile» movente era procurarsi denaro da spendere alle feste per «apparire» agli altri.

I giudici non li hanno ritenuti colpevoli di tentato assassinio come auspicato dal Ministero pubblico, che aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione. Non è stato possibile infatti dimostrare l’intento omicida. «Non c’era l’intenzione di uccidere», ha spiegato Arnaud Moutinot, l’avvocato di uno degli imputati.