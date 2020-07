Un soldato è rimasto leggermente ferito stamattina in un incidente stradale avvenuto sull’A53, vicino a Rapperswil-Jona (SG). L’interessato si trovava a bordo di un veicolo Duro dell’esercito insieme a un altro milite, uscito illeso dal sinistro.

Entrambi sono stati portati in ospedale per un controllo, ha riferito all’agenzia Keystone-ATS Georg Fritz, portavoce della giustizia militare. Non è ancora chiaro a quale truppa appartengano i due occupanti del Duro, che erano soli sul mezzo.