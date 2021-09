La Svizzera deve rafforzare gli scambi e il coordinamento tra gli ambienti politici, economici, scientifici in relazione con la Cina. Il Consiglio degli Stati ha accolto oggi - con 23 voti contro 7 e 1 astenuto - una mozione della sua Commissione della politica estera per la quale uno scambio informale non è sufficiente. Il Nazionale deve ancora pronunciarsi.

Tali scambi si concentrano sulle sfide in materia di commercio e investimenti, sulla cooperazione con le province cinesi, la situazione dei diritti dell’uomo o ancora la cooperazione in materia di ricerca scientifica.

La forma degli scambi è adattata alle necessità, secondo il ministro degli affari esteri Ignazio Cassis. A suo avviso, un quadro più formale di questi scambi sarebbe dannoso per uno sviluppo dinamico. Con una maggiore istituzionalizzazione non si avrà per forza qualcosa di meglio, ha aggiunto tentando invano di convincere il plenum. Ma la maggioranza non lo ha seguito.