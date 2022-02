Rappresentanti talebani a Ginevra: «Non è un riconoscimento»

(Aggiornato alle 16.30) Su invito dell’organizzazione umanitaria Appello di Ginevra, una decina di talebani è giunta domenica nella città di Calvino. In questi giorni sono in programma riunioni con l’ong, ma anche discussioni con rappresentanti delle autorità svizzere.

«Questa settimana è previsto un incontro con una delegazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)», ha dichiarato oggi all’agenzia Keystone-ATS una portavoce della missione elvetica presso le Nazioni Unite a Ginevra. Saranno presenti rappresentanti della Direzione per lo sviluppo e la cooperazione (DSC), della Divisione Pace e diritti umani (DPDU) e della Divisione Asia e Pacifico.

La presenza talebana in Svizzera «non costituisce né una legittimazione né un riconoscimento», ha sottolineato la portavoce confermando un’informazione dei media afghani sull’arrivo di delegati del movimento islamista a Ginevra. Secondo fonti concordanti, l’invito è giunto dall’Appello di Ginevra, noto anche come «Appel de Genève» o «Geneva Call».

L’organizzazione non governativa, che cerca di rafforzare l’applicazione del diritto internazionale umanitario da parte di gruppi armati non statali, è attiva da molti anni in Afghanistan. Conduce da tempo un dialogo con i talebani, anche dopo il loro arrivo al potere lo scorso agosto.