Tra le 1500 e le 2000 persone hanno partecipato questo week-end a un rave party illegale tenutosi in un pascolo nei pressi di Vallorbe (VD). L’organizzatore, un vodese 20enne, è stato identificato e sarà denunciato per aver allestito una manifestazione non autorizzata, così come per aver violato le leggi cantonali su Covid, ambiente e fauna.