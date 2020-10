(Aggiornato alle 11.45) Le reclute non potranno tornare a casa nel weekend, o almeno fino alla fine di ottobre, per via dell’aumento delle infezioni legate al coronavirus in Svizzera. A darne notizia è il Blick tramite le parole del portavoce dell’esercito Daniel Reist: «Questa mattina le reclute saranno informate dai loro superiori. La quarantena è valida fino alla fine di ottobre». Attualmente nell’esercito si registrano 24 casi e questo, a detta di Reist, «conferma che le nostre misure di protezione funzionano. Vogliamo proteggere le reclute dall’infezione e fuori dalla caserma sono più a rischio».

In mattinata è arrivata anche la conferma da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in particolare dall’Aggruppamento Difesa: «Dal momento che negli ultimi giorni il numero di casi di coronavirus è ulteriormente aumentato anche in Svizzera, per le ultime due settimane di scuola reclute viene annullato il congedo generale per il fine settimana». Con questa misura preventiva - prosegue la nota - è possibile fornire un contributo affinché le scuole reclute si concludano regolarmente e tutti i militari possano essere licenziati in buone condizioni di salute.