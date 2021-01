Immaginate di imparare a fare il saluto militare dalla vostra cameretta, o di apprendere le basi del sistema militare non dalla caserma, ma stando comodamente sul divano. Una follia? Con l’emergenza legata al coronavirus, tutto questo potrebbe non suonare più così assurdo. La scuola a distanza sbarca infatti anche nell’esercito svizzero. Molti dei 12 mila giovani che quest’anno cominceranno la scuola reclute lo faranno restando a casa propria. A causa della pandemia, l’arrivo in caserma avverrà in modo scaglionato. Parte degli effettivi entreranno infatti in servizio a inizio febbraio e non a gennaio come da calendario. Tuttavia, nel frattempo dovranno prepararsi dal punto di vista teorico e fisico da casa.

Chi prima, chi dopo

Il 18 gennaio l’ordine di marcia scatterà solo per le reclute sanitarie...