Le squadre di intervento sono riuscite a recuperare l’uomo e la donna dispersi da ieri sera dopo essere stati trascinate via dal fiume Thur a monte di una cascata situata tra le località di Brübach e Henau, nel canton San Gallo. Oggi nel tardo pomeriggio è stato recuperato il poliziotto trentenne e in serata la donna di 26 anni, riferisce la polizia cantonale.

I corpi delle due vittime erano intrappolati dalla forte pressione dell’acqua, stimata in 40 tonnellate, tra le pietre sotto la cascata, il cui salto è di circa quattro metri. Di conseguenza i soccorritori non potevano raggiungere tale punto. Le squadre di intervento corso hanno quindi lavorato su più fronti. Lavoratori forestali ed edili hanno costruito una strada attraverso la Thur con l’obiettivo di depositare grandi massi nel fiume in una seconda fase. L’obiettivo era quello di deviare il fiume e togliere pressione al bordo della cascata.