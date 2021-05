L’estate si avvicina: da mercoledì temperature in aumento

meteorologia

Secondo MeteoSvizzera, l’isoterma di zero gradi, che fino a oggi era ancora sotto i 3.000 metri, salirà gradualmente entro la seconda metà della settimana fino a 3.500 metri, per poi toccare i 3.800 metri previsti per venerdì e sabato