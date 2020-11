Il reddito agricolo è in aumento da qualche anno ormai. Nel 2019 ammontava in media a 74.200 franchi per azienda, il 5% in più dell’anno precedente. Il numero delle fattorie è invece calato ulteriormente, secondo l’ultimo rapporto dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

L’anno scorso in Svizzera si contavano circa 50.000 aziende agricole, 800 o l’1,6% in meno rispetto al 2018. Dal 2000 il loro numero è diminuito complessivamente di 20.500 unità circa, con un calo annuale dell’1,8%, si legge nel Rapporto agricolo 2020 pubblicato oggi.

La superficie agricola utile gestita da un’azienda ammontava in media a 20,9 ettari (17,6 ettari dieci anni prima), per un totale di 1,044 milioni di ettari. Sempre nel 2019 le persone occupate nell’agricoltura erano 150.100, ovvero l’1,5% in meno rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2000 il calo è stato di circa 53.700 persone.

Forte calo dei detentori di animali

Il numero dei detentori di animali da reddito è in calo da una ventina d’anni. I detentori di bovini sono diminuiti del 30%, quelli di suini del 60% e quelli di pollame da reddito del 35%. Nel 2019, 34.000 aziende detenevano bovini, circa 5.800 suini e 13.300 pollame da reddito.

Anche gli effettivi di animali seguono una tendenza al calo, eccezion fatta per il pollame e i caprini. Nel totale di tutte le categorie di animali, in due decenni il numero di unità di bestiame grosso è sceso del 4% circa.

Produzione lattiera stabile

L’economia lattiera - ricorda l’UFAG - è il settore più importante dell’agricoltura svizzera con una quota del 20% circa rispetto alla produzione dell’intero settore primario. Nel 2019 il quantitativo di latte commercializzato si è attestato a 3,4 milioni di tonnellate, restando praticamente al livello dell’anno precedente. Il quantitativo si mantiene abbastanza stabile da diversi anni.

Nel 2019 in Svizzera sono stati censiti 19.075 produttori lattieri, di cui 9.881 nelle regioni di pianura e 9.194 in quelle di montagna. In media il quantitativo di latte commercializzato si è attestato a 222.000 kg per le aziende di pianura e a 11.300 kg per quelle di montagna.

Da anni si registra un calo del numero dei produttori lattieri, ma attraverso la maggiore concentrazione della produzione su un numero minore di aziende e grazie ai progressi in campo zootecnico nonché a un foraggiamento più adatto, negli ultimi dieci anni è stato possibile accrescere la produttività per azienda. In questo lasso di tempo le forniture di latte sono aumentate del 48% per le aziende di pianura e del 39% per quelle di montagna.

Donne poco formate

Nel rapporto si evidenzia anche la necessità di agire a favore delle contadine: in genere possiedono titoli di studio inferiori rispetto agli uomini. Circa un quarto delle donne nel settore agricolo ha frequentato solamente la scuola dell’obbligo e in seguito non ha portato a termine alcuna formazione professionale, mentre nell’artigianato e industria la quota è solo del 10% circa. Al contrario, tra gli uomini un terzo degli agricoltori possiede una formazione professionale superiore contro circa un quarto dei lavoratori indipendenti nell’artigianato e industria.

©CdT.ch - Riproduzione riservata