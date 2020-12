Il comitato referendario vuole impedire che i poteri straordinari ottenuti dal Consiglio federale durante la pandemia vengano legittimati in maniera retroattiva e prolungati fino al termine del 2021. La legge Covid 19 è già in vigore e il Parlamento sta già discutendo le prime modifiche in questi giorni.

Gli «Amici della Costituzione» sostengono inoltre che con la legge Covid-19 sarebbe possibile rendere obbligatorie vaccinazioni testate in maniera non sufficiente. Anche farmaci potrebbero essere approvati con procedure accelerate, affermano. Oltre a questo, le nuove norme avrebbero a loro avviso altri difetti. Le sovvenzioni ai media sono ad esempio viste come fuori luogo, poiché la crisi del settore non è collegabile, dicono, alla pandemia.