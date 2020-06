Il primo blocco (di quattro) sulla revisione della legge sul CO2 è stato dibattuto. Domani si continua. Cosa è successo fino a qui e cosa aspetta domani la Camera del popolo? Ne abbiamo parlato con due deputati ticinesi dalle vedute diverse: Fabio Regazzi, del PPD, presidente dell’Associazione industrie ticinesi e candidato unico alla presidenza dell’Unione svizzera imprenditori; e Fabio Storni, deputato socialista e vicepresidente dell’Associazione traffico ambiente.

Una legge sul CO2 ci vuole, ma la revisione che si sta discutendo al Nazionale così come la si è concepita agli Stati l’anno scorso non prende in considerazione la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19. È questo il parere di Fabio Regazzi, che martedì, nel dibattito di entrata in materia, ha chiesto a Simonetta Sommaruga se «non...