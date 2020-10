(Aggiornato alle 15.48) «Il mosaico federalista di regole relative all’obbligo di indossare mascherine e altre misure per frenare la diffusione del coronavirus non basta più». Il comitato direttivo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) invita la Confederazione ad introdurre regole a livello nazionale, ha annunciato il comitato al termine di un incontro al quale ha partecipato anche il consigliere federale Alain Berset.

La responsabilità di adottare provvedimenti in questa situazione straordinaria spetta ai cantoni, ma la Confederazione può comunque ordinare misure a livello federale. A entrambi i livelli è necessario mettere in atto ogni sforzo possibile per contenere la pandemia e arrestare il più possibile la diffusione del virus, si legge in un comunicato.