Lo scorso anno Suva ha investito oltre 1,6 milioni di franchi in misure di reinserimento professionale per vittime di infortunio. In questo modo ha permesso di risparmiare oltre 20 milioni di franchi di spese per le indennità giornaliere e le rendite. Ciò va a vantaggio di tutti gli assicurati, che beneficeranno di una riduzione dei premi, precisa in una nota odierna.