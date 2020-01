La difesa degli interessi della Svizzera - in quanto Paese europeo - sulla scena internazionale passa prima di tutto dall’Europa. La conclusione di un accordo istituzionale con l’UE è quindi in cima alla lista degli obiettivi concreti menzionati nella strategia di politica estera al capitolo dedicato al vecchio continente.

Interpellato in merito da un giornalista, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non ha voluto esprimersi sul realismo di puntare a una firma del cosiddetto accordo quadro entro la fine di quest’anno. «Più a lungo si è in carica e più si diventa prudenti nell’esprimersi a questo proposito», ha affermato Cassis. Il governo vuole consolidare il suo accesso al mercato interno dell’UE e rafforzare la via bilaterale.