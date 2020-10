Mentre per il terzo anno consecutivo quella delle pensioni si conferma la preoccupazione principale degli svizzeri (Barometro Credit Suisse), aumentano le proposte sul tappeto per la riforma del sistema previdenziale. L’ultima in ordine di tempo è stata presentata negli scorsi giorni dal «Centre Patronal» (CP), un’organizzazione economica romanda che gestisce anche istituzioni sociali. Per garantire un finanziamento sostenibile dell’AVS e del secondo pilastro viene proposto un cambiamento di paradigma: a fare stato non deve essere l’età legale di pensionamento ma gli anni di contribuzione. L’obbligo di pagare le quote scatterebbe a 18 anni e non più a 21, di modo che chi versa i contributi per 44 anni potrà andare in pensione a 62 con una rendita piena.

Rischio di deficit colossali

Il CP parte...