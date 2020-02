Un rifugiato che percepisce una rendita AI ha diritto a rendite complementari per i suoi figli, anche se essi non risiedono nella Confederazione. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), che ha respinto un ricorso dell’Ufficio AI del canton Berna che si opponeva al versamento di queste prestazioni.

Il caso del TF riguarda un uomo del Ciad, che ha ottenuto in Svizzera lo status di rifugiato nel 1994. A partire dal 2005 è a beneficio di una rendita AI e nel 2016 ha richiesto il versamento di prestazioni complementari da parte dell’Assicurazione Invalidità per le sue due figlie avute al di fuori del matrimonio, che vivono in Francia con la madre.

Per gli svizzeri, il versamento di rendite per i figli non è subordinato alla condizione che anch’essi vivano nella Confederazione. Tuttavia, il «Decreto federale sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi nelle assicurazioni per la vecchiaia, i superstiti e per l’invalidità» prevede tale condizione di domicilio per i figli di rifugiati e di apolidi.