Un appello condito da oltre 300.000 firme è stato consegnato oggi al Consiglio degli Stati, a poche ore dall’inizio dei dibatti parlamentari sulla riforma AVS 21, uno dei dossier clou della sessione primaverile. A far discutere è l’aumento dell’età pensionabile delle donne e le relative compensazioni.

Ancora oggi, le rendite di vecchiaia delle donne sono di un terzo inferiori a quelle degli uomini, lamenta in una nota l’Unione sindacale svizzera (USS), all’origine dell’appello presentato ai «senatori». La riforma AVS 21 del Consiglio federale prevede di innalzare l’età pensionabile per le persone di sesso femminile a 65 anni introducendo delle compensazioni, sulle quali però la commissione preparatoria chiede di essere più severi.

Ciò ha scatenato un’ondata di indignazione, indica l’USS, tanto da permettere di raccogliere 314.187 sottoscrizioni online in neanche una settimana. Per il sindacato è fuori discussione che le donne si accollino il peso del risanamento dell’AVS.

Garantire rendite degne alle donne era una delle rivendicazioni faro dello sciopero del 2019: una riforma che ignora le loro condizioni di vita non può esistere, punta i piedi l’USS. La lettera aperta ai consiglieri agli Stati domanda di correggere i peggioramenti apportati al progetto e offrire alle donne una migliore sicurezza per quando saranno in pensione.