Non cediamo all’isteria di fronte al repentino aumento dei casi di coronavirus: è l’appello del consigliere federale Ueli Maurer. In un’intervista pubblicata oggi dal settimanale svizzerotedesco «Schweiz am Wochenende», il ministro delle finanze invita piuttosto ad analizzare i fatti e ad imparare a convivere con il virus.