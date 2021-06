Neppure il Consiglio degli Stati vuole saperne dell’iniziativa popolare che mira a vietare la sperimentazione su animali ed esseri umani. Giudicandola troppo radicale, i «senatori» l’hanno bocciata tacitamente, verdetto che fa il paio con il no unanime pronunciato in marzo dal Nazionale.

Il divieto totale e senza appello di procedere con sperimentazioni animali è stato da tutti considerato eccessivo, pure dal campo ecologista. «Il problema è che l’iniziativa non lascia spazio a eccezioni», ha in effetti detto Maya Graf (BL/Verdi). «Il testo va troppo oltre, sebbene sia un argomento che mi tocca molto», le ha fatto eco la collega di partito neocastellana Céline Vara, deplorando comunque il fatto che il Nazionale abbia respinto anche le tre varianti di controprogetto sul tavolo.

Sebbene il benessere delle cavie sia importante, un’attuazione sarebbe negativa per la salute e per l’economia, ha dichiarato il relatore di commissione Hannes Germann (UDC/SH), facendo l’esempio dei vaccini contro influenza e coronavirus, impensabili senza test sugli animali. Inoltre, un sì al testo significherebbe la fine della ricerca in campo neurologico e oncologico, e non va dimenticato che proibire le sperimentazioni sugli umani porrebbe grandi problemi agli studi clinici in Svizzera.