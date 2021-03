In una sentenza pubblicata oggi, la corte suprema conclude però che i motivi di ricusa non sussistono. E che, pur essendoci un margine di negoziato, la Finma avrebbe potuto presentare una bozza di decisione a Postfinance senza nemmeno trattare, concederle il diritto di essere ascoltata e poi decidere.

Prima di quest’ultima istanza, Postfinance aveva ottenuto dal TF l’annullamento di una decisione dell’autorità di controllo sul livello dei fondi propri dell’istituto finanziario. La ragione addotta era che a decidere era stata la direzione della FINMA e non il consiglio di amministrazione, come invece spetta nel caso di questioni di grossa portata. All’epoca, la corte federale non si era però pronunciata sul merito del caso, ma lo aveva semplicemente rinviato all’autorità finanziaria per una nuova valutazione.