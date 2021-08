Con un’azione dimostrativa sulla Waisenhausplatz di Berna, i Giovani Verdi hanno dato il «la» ufficialmente oggi alla raccolta delle firme per la loro iniziativa sulla responsabilità ambientale. Senza un piano, da realizzarsi entro dieci anni da un’eventuale «sì» alle urne, il paese andrà incontro a crisi ambientali, come il surriscaldamento climatico e la perdita di biodiversità.

L’iniziativa chiede alla Svizzera di rispettare sei limiti planetari: il surriscaldamento climatico, l’estinzione di massa delle specie, il consumo d’acqua, l’uso del suolo, l’inquinamento atmosferico e le immissioni di azoto e fosforo. In queste sei aree si dovrebbero applicare limiti chiari che siano compatibili con il concetto di limiti planetari. Nel caso del clima, si dovrebbe smettere di emettere gas ad effetto serra, ovvero raggiungere lo zero netto.

I valori limite dovrebbero riguardare l’inquinamento ambientale in Svizzera ma sono applicabili anche per l’importazione di merci e servizi. La maggior parte del nostro impatto ambientale avviene infatti attualmente all’estero mediante l’importazione di cibo, vestiti o materie prime.

Un milione di buone azioni per un futuro sostenibile

Un milione di buone azioni entro la fine del 2022 per costruire un futuro sostenibile. È l’invito lanciato oggi dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) davanti al ghiacciaio del Rodano a Gletsch (VS). La sfida, denominata «1 Million Youth Actions Challenge», si prefigge di raggiungere uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU in relazione all’acqua, al consumo, al clima e alla biodiversità. L’operazione si rivolge ai giovani dai 10 ai 30 anni, sostiene una nota odierna della DSC.