Un uomo di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo agricolo su cui stava lavorando si è ribaltato. Lo riporta la Polizia cantonale grigionese, spiegando che l’incidente è avvenuto ieri pomeriggio dopo le 15.30 in un campo a Rueras. Il 69.enne è rimasto intrappolato sotto al veicolo mentre stava trasportando del materiale di scavo. Alcune persone presenti nella zona lo hanno liberato dal peso del mezzo trainandolo con un altro veicolo. Successivamente è giunto il personale medico per prestare le prime cure al malcapitato. Le ferite dell’uomo sono risultate subito gravi ed è stato portato all’Ospedale cantonale di Coira con un elicottero REGA. La Polizia cantonale è al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente.