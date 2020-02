A fine 2018, gli investimenti nella protezione contro il rumore stradale ammontavano a 4,3 miliardi; altri fondi saranno investiti a breve termine fino al totale necessario stimato in 6 miliardi. In Ticino sono stati spesi finora 85 milioni per lavori già terminati o in corso. Altri 80,9 milioni sono previsti per misure allo studio o pianificate. Nei Grigioni, le somme sono più basse: 11,6 milioni per lavori terminati o in esecuzione e 10,4 milioni per progetti.