Straordinario ritrovamento fra dei cuscini per sedie da giardino acquistati in un Brockenhaus - un mercato dell’usato - a Zurigo: due donne hanno scoperto una busta che conteneva 20.000 franchi e l’hanno restituita alla legittima proprietaria.

La somma era stata nascosta fra i cuscini, che erano avvolti in una pellicola di plastica, da una donna da poco deceduta, indica oggi in una nota la polizia cittadina di Zurigo. I cuscini sono stati acquistati alla fine di dicembre in un mercato dell’usato del «Kreis 3».