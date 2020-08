La Svizzera ha aggiornato l’elenco dei Paesi per cui vigono restrizioni d’entrata, vale a dire le Nazioni da cui è possibile entrare nella Confederazione solo in casi eccezionali. Da sabato in questa lista sarà inserita anche l’Algeria, stando a quanto indica sul sito internet il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).