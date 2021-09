La seconda Corte di diritto pubblico si è riunita in seduta pubblica questa mattina per giudicare due ricorsi contro le restrizioni imposte alle riunioni politiche nei cantoni di Berna e Uri. Queste misure, ora abrogate, violavano l’ordinanza del Consiglio federale Covid-19 «situazione particolare». Il governo federale non aveva in effetti fissato un limite al numero di partecipanti per questi eventi.