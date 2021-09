Quasi un attivo su quattro in Svizzera non è soddisfatto della retribuzione. Tuttavia, secondo un sondaggio del portale di offerte di lavoro Indeed, la stragrande maggioranza cambierebbe occupazione solo se lo stipendio aumentasse di più del 10%.

In media gli oltre 1.000 intervistati considerano l’opzione di cambiare lavoro solo con un aumento del salario di almeno l’11%, secondo il sondaggio pubblicato oggi. Una percentuale non trascurabile si aspetta una paga più consistente in caso di cambiamento di posto di lavoro. Il 22% ha indicato una fascia compresa tra il 21% e il 30% di stipendio in più, e un altro 17% prenderebbe in considerazione di cambiare lavoro solo se ricevesse un aumento di oltre il 31%.