In linea di principio, entrambe le camere vogliono un articolo che permetta di derogare alla LAMal per testare modelli più economici o più efficienti per contenere i costi. Questo include, per esempio, l’introduzione di casse malattia cantonali. Consiglio nazionale e degli Stati sono però divisi sulle condizioni per l’attuazione di tali progetti pilota.