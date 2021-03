Il Consiglio nazionale (08.00-13.00) discuterà oggi - a livello di divergenze - del controprogetto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati - per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)».

La commissione preparatoria propone di mantenere sia la cosiddetta clausola di reimportazione sia il divieto del blocco di diffusione privato nella legge federale contro la concorrenza sleale. Per tenere conto delle preoccupazioni del Consiglio degli Stati, viene tuttavia proposta una nuova formulazione dell’articolo di legge che enumera le eccezioni in analogia con la direttiva UE.

La commissione mantiene pure la divergenza sulla nomina dei sette membri della Commissione dei ricorsi del PF, ritenendo che tale compito spetti al suo Consiglio, e non al governo, come invece preferirebbero gli Stati. Ha invece optato per seguire la Camera alta sul capitolo dedicato alla videosorveglianza.