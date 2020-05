Inoltre, il divieto di accendere fuochi era stato pronunciato anche per evitare una sollecitazione eccessiva dei pompieri e delle loro organizzazioni partner in relazione alla pandemia di coronavirus. Dato che il numero di casi nel Cantone dei Grigioni si è ridotto in misura considerevole, anche a tale riguardo non vi è più motivo di confermare il divieto di accendere fuochi, si legge ancora nella nota.