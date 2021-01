Stando a una nota odierna della polizia urana, la situazione sta tornando alla normalità dopo le forti nevicate dei giorni scorsi. Non sono pervenute altre segnalazioni in merito a slavine. Ciò ha consentito la riapertura al traffico della strada cantonale che collega Gurtnellen a Wassen e il tratto stradale Unterschächen-Urigen.

Ancora chiusa invece la strada del passo della Furka tra Hospental e Realp. Di conseguenza anche la stazione di carico tra Oberwald (VS) e Realp rimane chiusa, ha precisato la Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). I collegamenti sono limitati anche per il trasporto di persone tra Andermatt e Dieni (GR), come anche tra Hospental e Niederwald (VS), onde consentire i lavori di sgombero dalla neve.