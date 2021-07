La Axenstrasse, chiusa stanotte fra Flüelen e Sisikon per il rischio di caduta massi, è stata riaperta al traffico in mattinata.

La strada è stata chiusa all’1.40 perché il sistema di sorveglianza automatico ha fatto scattare un allarme quando delle pietre hanno urtato le reti di protezione. I primi accertamenti hanno permesso di constatare che strada e ponte non hanno subito danni. È stata riaperta alle 10.30 dopo un controllo effettuato da esperti in elicottero.

La Axenstrasse, che ha già dovuto essere temporaneamente chiusa la settimana scorsa, è la via di accesso diretto da Zurigo e dalla Svizzera orientale al San Gottardo. Attualmente il traffico diretto a sud viene deviato via Lucerna perché la A4 in direzione sud tra Goldau e Svitto è chiusa a causa di un’inondazione.