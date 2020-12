La ristrutturazione del Convitto di Coira è stata ultimata dopo tre anni di lavori e un investimento di 31 milioni di franchi. Il 25 ottobre scorso la dimora per studenti all’Arosastrasse 32, progettata dall’architetto Otto Glaus, ha ripreso la sua attività.

Il Convitto di Coira è gestito dall’Ufficio della formazione medio-superiore dei Grigioni. Si tratta di una struttura molto importante destinata a circa 100 allievi della scuola media superiore provenienti in gran parte dalle valli grigionesi che scelgono Coira e la Scuola cantonale quale luogo di formazione. Lo comunica oggi l’Amministrazione cantonale.

Posizionato in bellavista sul pendio tra la vecchia strada per la Val Schanfigg e l’attuale Arosastrasse, a pochi metri dalla sede della Scuola cantonale dei Grigioni, il Convitto è uno degli edifici più caratteristici della città di Coira. L’edificio in calcestruzzo a vista, progettato dall’Otto Glaus e completato nel 1968, rientra infatti tra le costruzioni di spicco del modernismo realizzate nel dopoguerra nei Grigioni.