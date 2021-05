Il programma di riapertura in tre fasi presentato la settimana scorsa dal Consiglio federale è stato accolto favorevolmente dalla Confederazione dei direttori cantonali della sanità (CDS). Tuttavia questi ultimi lo trovano un po’ troppo rapido per i loro gusti. Lo hanno fatto sapere in una presa di posizione pubblicata stasera. Il piano governativo prevede dapprima una fase di protezione, fino alla fine di maggio, poi una fase di stabilizzazione, verosimilmente fino a fine luglio, e in seguito una terza fase detta di normalizzazione, in cui verranno gradualmente tolte le restrizioni ancora in vigore. Per i cantoni, «il passaggio alla fase 3, nonché le tappe concrete di riapertura delle fasi 2 e 3 devono prendere meglio in considerazione la volontà di farsi vaccinare e, de facto, i tassi di vaccinazione». Una parte non trascurabile della popolazione non è ancora vaccinata e costituisce in tal modo un rischio, scrive la CDS in una nota.