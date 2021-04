Riaperture dal 19 aprile, tutto quello che c’è da sapere

Ristoranti

A partire dal 19 aprile i ristoranti possono riaprire per la consumazione all’aperto. Quali regole si applicano?

I ristoranti possono riaprire l’area esterna (orari di apertura: 6.00 – 23.00). Vige l’obbligo di consumare stando seduti. Possono sedersi insieme al massimo quattro persone (eccezione: genitori con bambini)

e tutti gli ospiti devono fornire i loro dati di contatto. Gli ospiti devono inoltre indossare sempre la mascherina, eccetto che durante la consumazione. Tra i tavoli deve essere rispettata una distanza di 1,5 metri o in alternativa installata una parete divisoria a protezione degli ospiti. Il personale indossa sempre la mascherina.

Le terrazze dei ristoranti possono essere protette dalle intemperie con tetto e pannelli laterali?

È consentita la copertura della terrazza o dell’area esterna; in tal caso, eventuali pannelli laterali possono coprire fino alla metà in lunghezza o altezza. È importante che l’aria possa circolare liberamente.

Vorremmo organizzare una festa di famiglia con 50 invitati sulla terrazza di un ristorante. È consentito?

No, purtroppo questo non è ancora possibile. Alle feste private sono ammesse al massimo 15 persone, anche se il ritrovo è sulla terrazza di un ristorante.

Si può entrare nel ristorante per utilizzare la toilette?

Certamente. Gli ospiti possono andare alla toilette del ristorante, devono tuttavia indossare la mascherina.

Per i ristoranti valgono orari di chiusura particolari?

Sì, le terrazze dei ristoranti e take-away devono rimanere chiuse tra le 23 e le 6.

Per i take-away sono di nuovo consentiti posti a sedere e tavolini alti?

I posti a sedere sono consentiti alle stesse condizioni dell’area esterna dei ristoranti. I tavolini alti non sono ammessi e per tutti gli ospiti vige l’obbligo di consumare stando seduti.

Manifestazioni pubbliche

Manifestazioni sportive

Possiamo tornare allo stadio per assistere a una partita di calcio?

Sono consentite le manifestazioni sportive all’aperto in presenza di pubblico con massimo 100 spettatori, solo per partite di squadre di una lega professionistica o semi-professionistica o di una lega giovanile nazionale o per competizioni di atleti d'élite (per esempio, atletica). Vige l’obbligo di restare seduti, si deve indossare la mascherina e rispettare la distanza. Gli spalti destinati al pubblico possono essere occupati al massimo per un terzo della capacità. Nel settore amatoriale sono consentite soltanto competizioni e partite senza pubblico.

Allo stadio sono consentiti gli stand take-away per la ristorazione?

Alle manifestazioni vige l’obbligo di restare seduti; la consumazione non è consentita e di conseguenza nemmeno gli stand per la ristorazione.

Al torneo di tennis indoor o alla partita di unihockey è di nuovo ammesso il pubblico?

Il pubblico è ammesso solo alle partite delle leghe professionistiche o semi-professionistiche, nei luoghi chiusi fino a un massimo di 50 persone. Per il pubblico vige l’obbligo di restare seduti e di indossare la mascherina. Gli spalti destinati al pubblico possono essere occupati al massimo per un terzo della capacità; a ogni persona è attribuito un posto a sedere. Anche qui la consumazione non è consentita. Nel settore amatoriale sono consentite soltanto competizioni senza pubblico.

Manifestazioni culturali

I cinema e i teatri possono riaprire dal 19 aprile?

Sì. CosÌ come in ambito sportivo, anche presso le strutture culturali e ricreative sono di nuovo possibili con limitazioni le manifestazioni in presenza di pubblico. I teatri e i cinema possono riaprire. Il numero di visitatori al chiuso è limitato a 50. Inoltre può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili. Vige l’obbligo di indossare la mascherina e tra i visitatori deve essere rispettata la distanza di 1,5 metri o lasciato libero un posto a sedere. Fanno eccezione le famiglie o persone che vivono nella stessa economia domestica. Per quanto possibile devono essere evitate le pause; la consumazione è vietata.

Quanti spettatori sono ammessi in un cinema all’aperto?

All’aperto il numero di spettatori è limitato a 100. Per il resto, valgono tutte le altre regole delle manifestazioni al chiuso.

Le visite guidate al museo o all’aperto sono di nuovo consentite?

Sì, le visite guidate al museo, allo zoo o in città sono di nuovo consentite in presenza di un piano di protezione. Al chiuso e all’aperto vale un limite massimo di 15 persone.

I concerti dei cori sono di nuovo possibili?

No, le esibizioni di cori in presenza di pubblico sono vietate. Sono tuttavia ammesse le esibizioni di singoli cantanti professionisti con le dovute misure di protezione.

Manifestazioni senza pubblico

Si avvicina l’assemblea generale annuale della nostra associazione. Possiamo tenerla nel locale dell’associazione, con la mascherina e il distanziamento?

Gli incontri associativi, comprese le assemblee generali, sono considerati manifestazioni e sono di nuovo consentiti a partire dal 19 aprile nel rispetto del limite massimo di 15 persone al chiuso e all’aperto. Vige inoltre l’obbligo di indossare la mascherina. Inoltre deve essere elaborato un piano di protezione.

Stiamo pianificando una piccola festa dell’associazione. In caso di bel tempo si terrà all’aperto, in caso di pioggia nel locale dell’associazione. È consentito?

Per gli eventi di associazioni e organizzazioni per il tempo libero si applicano le stesse regole: vige una limitazione a massimo 15 persone, come anche l’obbligo di indossare la mascherina. Inoltre deve essere elaborato un piano di protezione.

Attività sportive al chiuso e all’aperto

Mi alleno regolarmente in palestra, la sera in sala pesi e il sabato nel gruppo di aerobica. Queste attività sono di nuovo possibili a partire dal 19 aprile?

Anche per l’attività sportiva per gruppi al chiuso vale il limite massimo di 15 persone. L’allenamento con gli attrezzi all’interno delle palestre non è considerato tuttavia un’attività di gruppo: ognuno si allena per conto proprio e pertanto possono essere presenti anche più di 15 persone. Tutti i presenti devono di principio indossare una mascherina e rispettare la distanza di 1,5 metri. Si applicano limitazioni della capacità.

Per quanto riguarda l’obbligo della mascherina, vi sono delle eccezioni se lo sport non può essere praticato indossandola. In questo caso deve però essere disponibile per ogni singola persona una superficie sufficiente, ovvero almeno 15 m2 (sport ‹tranquillo› al proprio posto) e almeno 25 m2 per altre discipline sportive. Sono ammesse al massimo 15 persone senza mascherina in un locale.

È di nuovo possibile allenarsi in squadra al chiuso (calcio, pallavolo, pallacanestro, hockey, ecc.)?

L’allenamento al chiuso è consentito per 15 persone al massimo; vige tuttavia l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza, ovvero sono consentite solo attività di allenamento senza contatto fisico. Per bambini e giovani fino a 20 anni valgono altre regole.

Possiamo riprendere l’allenamento di judo e ricominciare a programmare competizioni?

No, purtroppo non ancora. Le discipline sportive con contatto fisico come judo, boxe o lotta svizzera non sono ancora consentite né al chiuso né all’aperto poiché negli allenamenti e nelle competizioni è impossibile rispettare l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza necessaria. Per bambini e giovani fino a 20 anni valgono altre regole.

La lotta svizzera è di nuovo consentita all’aperto (come allenamento e in presenza di pubblico fino a 100 persone)?

La lotta svizzera in presenza di pubblico è consentita solo in ambito professionale. I dilettanti potrebbero di nuovo allenarsi all’aperto solo se potessero indossare la mascherina. Ciò tuttavia non è praticabile nella lotta svizzera e pertanto i dilettanti non possono ancora allenarsi, nemmeno all’aperto.

Come associazione calcistica o di baseball possiamo riprendere gli allenamenti all’aperto?

Sì. L’allenamento di squadra delle associazioni sportive è consentito in gruppi fino a 15 persone indossando la mascherina o rispettando la distanza necessaria; le competizioni sono tuttavia ancora vietate eccetto nelle leghe professionistiche. Questo vale anche per i tornei amatoriali.

Possiamo nuovamente disputare competizioni anche nel settore amatoriale?

Sì, purché vi sia un piano di protezione. Inoltre nei luoghi chiusi deve essere portata una mascherina E mantenuta la distanza; all’aperto deve essere portata una mascherina o mantenuta la distanza; a queste condizioni sono possibili competizioni con un massimo di 15 partecipanti. Le competizioni con più di 15 partecipanti sono possibili soltanto per le leghe professionistiche. Per le partite di calcetto, per esempio di calcio a 7, tenersi a distanza e portare la mascherina non è praticabile; quindi queste competizioni non sono consentite.

Per i tornei o le competizioni di tennis nei luoghi chiusi devono essere previsti piani di protezione. È possibile rinunciare alla mascherina se ogni giocatore ha a disposizione almeno 25 metri quadrati di spazio per uso esclusivo. Per questo sono possibili i tornei di singolo al chiuso senza mascherina, ma non quelli di doppio, nemmeno con la mascherina, perché la distanza non è sempre rispettata. Il pubblico non è ammesso. Nei tornei di tennis all’aperto sono ammesse le partite di singolo senza mascherina, che invece deve essere portata per il doppio, nonché tra una partita e l’altra e negli spogliatoi. Il pubblico non è ammesso.

Le piscine coperte possono riaprire?

Sì, le piscine coperte possono riaprire per lo svolgimento di attività sportive. Deve essere garantita una superficie di 25 m2 per persona in acqua; inoltre nel locale della piscina possono essere presenti contemporaneamente senza mascherina al massimo 15 persone. Le aree al chiuso delle strutture di wellness devono rimanere chiuse. Sono tuttavia consentiti piscine e bagni salini all’aperto con limitazioni della capacità (10 m2 per persona).

È obbligatorio indossare la mascherina sui campi da golf o da tennis all’aperto?

Durante le attività sportive all’aperto la mascherina non è obbligatoria se possono essere rispettate le distanze. Sono inoltre ammessi gruppi fino a 15 persone. Le competizioni (al di fuori delle leghe professionistiche) sono consentite con un massimo di 15 persone, ma senza pubblico. Questo vale per tutte le persone a partire dai 20 anni (nati nel 2000 o prima). Bambini e giovani (nati nel 2001 o dopo) hanno più possibilità in ambito sportivo e culturale.

Attività culturali senza pubblico

È nuovamente possibile provare con l’orchestra o con il coro al chiuso?

Sì, le prove fino un massimo di 15 persone sono possibili con mascherina e rispettando la distanza. Se non può essere indossata la mascherina, come per cantare o suonare il clarinetto, ogni singola persona deve avere a disposizione una superficie di almeno 25 m2 per l’utilizzo esclusivo oppure devono essere installate barriere efficaci tra le singole persone.

Incontri privati al chiuso e all'aperto

Quante persone possiamo invitare a casa nostra?

Agli incontri e alle manifestazioni private al chiuso nella cerchia familiare o degli amici possono partecipare ancora al massimo 10 persone contando anche i bambini.

È tuttavia ancora necessaria molta cautela per queste manifestazioni, in passato spesso identificate come presunti luoghi di contagio. Di conseguenza è fortemente raccomandato limitare gli incontri privati a persone di poche economie domestiche.

Possiamo organizzare una grigliata tra amici?

Per gli incontri all’aperto nella cerchia familiare o degli amici continuano a essere ammesse 15 persone al massimo, bambini inclusi.

Insegnamento scolastico

Insegnamento presenziale negli istituti di formazione oltre la scuola del livello secondario II

L’insegnamento presenziale è nuovamente possibile con restrizioni anche al di fuori della scuola dell’obbligo e della scuola del livello secondario II. Si applica il limite di 50 persone e la limitazione della capacità a un terzo. Vige l’obbligo della mascherina e deve essere rispettata la distanza necessaria.

Le manifestazioni presenziali sono in generale possibili anche con più di 50 persone se si tratta di una lezione necessaria di un percorso di formazione e se richiede lo svolgimento sul posto.

Gli esami e i seminari in presenza sono consentiti?

Nelle università e scuole universitarie possono essere svolti esami nonché piccole manifestazioni come seminari o esercitazioni con al massimo 50 persone.

Bambini e giovani (dal 1. marzo)

Quali possibilità hanno bambini e giovani?

I bambini e i giovani al di sotto dei 20 anni, ovvero fino all’anno di nascita 2001, possono giocare a calcio o a hockey indoor, praticare arrampicata o ballo jazz al chiuso e all’aperto senza limiti nel numero di partecipanti. Possono inoltre partecipare a competizioni, ma senza pubblico.

Lo stesso vale per gli sport di contatto come gli sport di combattimento. I genitori possono assistere agli allenamenti; alle competizioni non è ammesso il pubblico, quindi nemmeno i genitori a bordo del campo di calcio o di hockey.

Qual è la differenza rispetto alle regole valide per gli adulti?

Per gli adulti dall’anno di nascita 2000 o precedente valgono regole più severe: lo sport praticato in gruppo all’aperto è consentito solo fino a 15 persone, con mascherina o distanziamento; anche al chiuso sono ammesse fino a 15 persone, con mascherina e distanziamento. Gli sport di contatto come gli sport di combattimento e il ballo di coppia al chiuso non sono ancora consentiti.

Le band, le orchestre e i cori giovanili possono nuovamente provare insieme?

Le prove e i concerti (compresi i cori) sono consentiti per i giovani nati nel 2001 e dopo. Le esibizioni in presenza di pubblico restano per ora vietate, segnatamente per proteggere il pubblico. Le prove o le esibizioni possono però essere filmate e trasmesse online.

In primavera, l’orchestra giovanile svolge sempre un campo. È consentito?

Sì. Per i giovani nati nel 2001 e dopo questi campi sono consentiti, ma occorre un apposito piano di protezione.

Possiamo incontrarci nuovamente con gli amici al centro giovanile?

I centri giovanili con attività per bambini e giovani nati nel 2001 e dopo possono riaprire. Deve essere presente un esperto e vige l’obbligo della mascherina per tutti i giovani di più di 12 anni. Non sono consentite manifestazioni di ballo né la distribuzione di cibi e bevande.

Posso organizzare la mia festa di compleanno al centro giovanile?

Sì. Tuttavia non sono consentite le discoteche né le manifestazioni di ballo. Non è permessa neanche la distribuzione di cibi e bevande.

Una grigliata tra amici all’aperto in riva al lago?

In questo caso si applicano le stesse regole: nei luoghi chiusi sono ammesse fino a dieci persone, all’aperto fino a 15 persone. Le agevolazioni per i bambini e i giovani fino a 20 anni riguardano solo lo sport, la cultura e le offerte di animazione giovanile, come i centri giovanili o gli scout.

Sono permessi gli eventi degli scout?

Le esercitazioni e le escursioni degli scout erano già permesse. Rientrano nel settore Gioventù+Sport.

Agevolazioni per le persone vaccinate

Obbligo di mascherina ridotto nella casa per anziani

Per gli ospiti vaccinati di case di cura e per anziani, la direzione della casa può rinunciare all'obbligo di indossare una maschera per 6 mesi a partire dal 14° giorno dopo la seconda vaccinazione. Questo in consultazione con le autorità cantonali. Questo vale anche per gli ospiti guariti da un’infezione da COVID-19 comprovata, per 3 mesi dal termine dell’isolamento.

Quarantena ridotta nelle aziende

Nelle aziende che dispongono di un piano che consente ai collaboratori l’accesso semplice ai test in loco e dunque la possibilità di sottoporsi a test una volta a settimana, decade la quarantena dei contatti sul posto di lavoro per persone che all’interno dell’azienda hanno avuto contatti con persone risultate positive. Dopo un tale contatto, queste persone devono mettersi in quarantena dei contatti al di fuori dell’azienda.

