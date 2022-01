Il procuratore argoviese Christoph Rüedi sta indagando sulla fuga di notizie in relazione al tentativo di ricatto cui è stato oggetto il consigliere federale Alain Berset nel 2020.

L’autorità di vigilanza aveva annunciato lo scorso settembre che avrebbe nominato un procuratore straordinario cui spetta il compito di esaminare la denuncia penale presentata dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per violazione del segreto d’ufficio. Il mandato è limitato alla violazione del segreto d’ufficio contro ignoti aveva dichiarato all’epoca il AB-BA a Keystone-ATS.

Il 17 settembre scorso il MPC aveva chiesto la nomina di un procuratore pubblico straordinario in relazione a un articolo apparso sul settimanale «Weltwoche», un organo di stampa vicino all’UDC. Il settimanale si appoggiava a documenti confidenziali d’inchiesta sul tentativo di ricatto nei confronti di Berset. In relazione a questo articolo, il MPC ha presentato denuncia penale all’AV-MPC per violazione del segreto d’ufficio.