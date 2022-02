Questa è calcolata sulla base delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) e ammontava mediamente a 2.279 franchi al mese per una persona che viveva sola e a 3.963 franchi per due adulti con due bambini.

Lo studio dell’UST rivela anche una faccia della medaglia più luminosa in merito alle condizioni di esistenza. Nonostante l’alto livello dei prezzi, il tenore di vita della popolazione in Svizzera è superiore rispetto ai paesi vicini e alla maggior parte dei Paesi dell’Unione europea. Corretto per tener conto delle differenze del livello dei prezzi, il tenore di vita risulta superiore solo in Lussemburgo e Norvegia.