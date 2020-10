e + h Services AG richiama la mascherina respiratoria «KN95». Nel corso di un controllo del mercato effettuato in applicazione della legge sulla sicurezza dei prodotti, la SUVA ha constatato che il prodotto presenta dei rischi per la salute a causa di una scarsa efficacia protettiva. Ai clienti che restituiranno le mascherine in questione verrà rimborsato il prezzo di acquisto.