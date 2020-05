Verfora SA ha deciso, in accordo con Swissmedic, di richiamare per precauzione alcune confezioni di un lotto del farmaco Algifor Liquid Caps da 400 mg. Tali confezioni potrebbero in effetti contenere un altro medicinale. Lo indica oggi in una nota l’Ufficio federale del consumo, precisando che verranno sostituite gratuitamente.