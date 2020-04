Forte aumento delle segnalazioni al sistema d’informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Lo scorso anno si sono registrate 7.705 notifiche, in crescita di circa un quarto rispetto al 2018. Si tratta di un record.

L’Ufficio è stato in grado di trattare 4.074 casi, di cui quasi la metà (2.024) è stata trasmessa alle forze dell’ordine, si legge nel rapporto annuale pubblicato oggi. La riduzione del tasso di inoltro alla polizia (46%) dimostra che MROS svolge la funzione di filtraggio, garantendo così che vengano trasmesse solo le informazioni rilevanti all’autorità di perseguimento penale, viene precisato nel dossier.

Alla fine dell’anno scorso erano ancora in corso di verifica 3.631 casi sospetti. Sommate a quelle degli anni precedenti, le segnalazioni in sospeso erano complessivamente 6.095, circa un quinto in più rispetto alla fine del 2018.