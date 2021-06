Non se ne sente parlare molto, ma anche la Svizzera conta delle vittime del nazionalsocialismo. Ora anche la Confederazione potrebbe avere un memoriale per ricordare l’orrore subito da chi è stato perseguitato durante la Seconda guerra mondiale. Il Consiglio degli Stati si è infatti espresso a favore di una mozione in tal senso. Un atto analogo, non ancora discusso nel plenum, è stato inoltrato al Nazionale da Alfred Heer (UDC/ZH).

«Tra il 1933 e il 1945 sono finite in un campo di concentramento almeno 409 persone che, al momento del loro arresto o prima di esso, avevano la cittadinanza svizzera. A queste persone se ne aggiungono almeno altre 340 nate e cresciute in Svizzera, ma senza passaporto rossocrociato. Di queste 749 persone totali, 473 non sono sopravvissute», spiega Balz Spörri, coautore...