La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga partecipa oggi a Auschwitz-Birkenau alla cerimonia per il 75. anniversario della liberazione del campo di concentramento. Assieme a lei anche alcuni sopravvissuti svizzeri dell’Olocausto e due studenti.

Auschwitz-Birkenau è diventata un simbolo della politica di annientamento della Germania nazista, afferma Sommaruga in un messaggio pubblicato oggi in occasione della commemorazione. Anche cittadini svizzeri furono imprigionati nei campi di concentramento, dove quasi la metà perse la vita. «Oggi vorrei ricordare queste vittime e gli svizzeri sopravvissuti all’Olocausto che dopo la guerra hanno spesso vissuto nell’esclusione e sono stati trattati con freddezza.», continua Sommaruga. «Quante vite avrebbero potuto essere salvate se più uomini e donne in Europa all’epoca avessero detto «no» all’antisemitismo e al razzismo?», si è chiesta.