(Aggiornato alle 15.10) Zurigo chiama gli altri Cantoni alla cassa: molti malati di covid ricoverati negli ospedali zurighesi provengono infatti da regioni differenti del Paese. Ore le autorità chiedono agli altri Cantoni di pagare i costi aggiuntivi non coperti. Finora solo Zugo ha annunciato la sua disponibilità.

Attualmente sono circa 200 i pazienti covid ricoverati negli ospedali del canton Zurigo, un quarto dei quali in unità di terapia intensiva. Il 10-15% di loro - 20% se si considera solo le cure intese - viene da fuori cantone.

Questi pazienti provenienti da fuori cantone - principalmente quelli confinanti - non solo richiedono più personale, perché sono spesso casi gravi, ma causano anche costi aggiuntivi non coperti. Le loro autorità cantonali finora non hanno pagato nulla. Solo Zugo ha detto di essere disposto a farlo, ha indicato il Dipartimento della sanità zurighese.